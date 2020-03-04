Разработчик Obsidian’s продемонстрировал игровой проект Grounded

2020-03-04, Автор - Ramil; Продукт - Obsidian’s Grounded; [62]
На игровой конференции PAX East была продемонстрирована видеоигра разработанная студией Obsidian’s - Grounded.

На пресс-конференции разработчики рассказали о проекте, ее возможностях и когда она появится на игровых площадках. В игру можно играть в режимах от первого лица и от третьего лица. Действие игры происходит в саду, где вы управляете персонажем уменьшенным в размерах до муравья. Вам необходимо отбивать атаки муравьев и насекомых. С помощью травы стройте сооружения, собирайте капли воды. Игра позволяет крафтить вещи с помощью материалов и рецептов. С точки зрения геймплея она очень интересная понравится, как маленьким так и взрослым.


Комментарии и отзывы Obsidian’s Grounded
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