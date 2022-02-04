Разработчик Rockstar Games подтверждает что GTA 6 идет полным ходом

Серия Grand Theft Auto (GTA) — одна из самых популярных когда-либо созданных игровых франшиз, последняя версия пятая — возможно, самая популярная часть. Однако GTA V была выпущена еще в сентябре 2013 года, и на данный момент это игра почти девятилетней давности. Независимо от его сетевой части, поклонникам GTA нужен новый контент. Какое-то время ходили слухи о разработке GTA 6, преемницы знаменитого издания GTA V. Сегодня появилась достоверная информация «прямо из первых уст» разработчика игр Rockstar Games, что релиз GTA 6 идет полным ходом. "Учитывая беспрецедентное долголетие GTA V, мы знаем, что многие из вас спрашивали нас о новой игре в серии Grand Theft Auto. С каждым новым проектом, к которому мы приступаем, наша цель всегда состоит в том, чтобы значительно продвинуться дальше того, что мы делали ранее, и мы рады подтвердить, что активная разработка следующей части серии Grand Theft Auto идет полным ходом. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать больше, как только будем готовы, поэтому, пожалуйста, следите за новостями Rockstar Newswire, чтобы быть в курсе официальных подробностей."