Разработчики Apex Legends исправили краши на ПК с процессорами Intel

2019-05-21, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Apex Legends; [76]
Respawn Entertainment загрузила в Apex Legends обновление 1.1.3. В патчноутах разработчики указали, что нашли способ избавиться от крашей на ПК с процессорами Intel. Студия также исправила баги со звуком и регистрацией попаданий.

По данным разработчиков, Apex Legends могла крашиться без каких-либо ошибок на компьютерах на базе процессоров Intel, которые не всегда верно выполняли поставленные задачи. Ранее пользователи выяснили, что от этой проблемы можно избавиться, понизив частоту ЦПУ. Respawn уже оповестили Intel об этой проблеме.

Комментарии:
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит св...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит свМногие пользователи ошибочно полагают, что на современном рынке можно купить достойный смартфон только за...
Обзор AdVenture Comunist. Печальная исто...
Обзор AdVenture Comunist. Печальная истоС игрой AdVenture Comunist получилась очень странная история, так как лично мне она не понравилась, но и ...
Пик зрителей DreamHack Tours 2019 превыс...
Пик зрителей DreamHack Tours 2019 превысПолуфинал DreamHack Tours 2019 между G2 Esports и Valiance & Co стал самым популярным матчем турнира — од...
Слово «киберспорт» попало в число самых ...
Слово «киберспорт» попало в число самых Слово «киберспорт» вошло в число самых упоминаемых во «ВКонтакте» за апрель и май 2019 года. На исследова...
Minecraft разошлась тиражом в 176 млн ко...
Minecraft разошлась тиражом в 176 млн коMinecraft разошлась тиражом в 176 млн копий — возможно, это самая продаваемая игра в истории. Об этом отч...
Watch Dogs 3 могут анонсировать 24 мая...
Watch Dogs 3 могут анонсировать 24 маяUbisoft может анонсировать Watch Dogs 3 24 мая. Об этом сообщил портал spieltimes со ссылкой на свои исто...
Канал RuHub вошел в топ‑3 самых популярн...
Канал RuHub вошел в топ‑3 самых популярнОсновной канал студии RuHub по Dota 2 занял третье место в рейтинге самых просматриваемых на Twitch. По д...
Объявлена дата начала продаж билетов на ...
Объявлена дата начала продаж билетов на Билеты на The International 2019, который пройдет c 20 по 25 августа в Mercedes-Benz Arena в Шанхае, пост...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Actenzo P3RS. Умный браслет с функцией ЭКГОбзор Actenzo P3RS. Умный браслет с функцией ЭКГ
Обзор Intel Core i7-7740X. Тесты с процессорами 2019 годаОбзор Intel Core i7-7740X. Тесты с процессорами 2019 года
Обзор SVEN AP-G857MV. Доступные игровые наушники Обзор SVEN AP-G857MV. Доступные игровые наушники
Обзор Smarterra VR Sound MAX. Лучшие очки виртуальной реальностиОбзор Smarterra VR Sound MAX. Лучшие очки виртуальной реальности
Обзор TRUST GXT 209 XXXL. Игровой коврик с мягким покрытиемОбзор TRUST GXT 209 XXXL. Игровой коврик с мягким покрытием
Предварительный обзор One Mix 3 Yoga. Оч...
Предварительный обзор One Mix 3 Yoga. ОчВ последнее время на рынке ноутбуков наблюдается серьёзный застой — производители не делают ничего нового...
Обзор Idle Mafia. Виртуальный бандитизм...
Обзор Idle Mafia. Виртуальный бандитизмИгры в жанре Idle очень хороши для убивания времени — вроде сел на пару минут проверить свои бизнесы и вс...
Предварительный обзор Sony Xperia Ace. К...
Предварительный обзор Sony Xperia Ace. КДовольно давно на просторах интернета можно было заметить обсуждения относительно того, что компания Sony...
Предварительный обзор Corsair Vengeance ...
Предварительный обзор Corsair Vengeance В последнее время полноценные готовые компьютеры стали более популярными. Все дело в том, что игры стали ...
Xiaomi объявила о старте продаж в России...
Xiaomi объявила о старте продаж в России16 мая в Москве прошла презентация смартфона Xiaomi Mi 9 SE, который был создан специально для тех, кто х...
Предварительный обзор In Win 928. Очень ...
Предварительный обзор In Win 928. Очень Достаточно часто пользователи жалуются на то, что они хотят собрать производительную систему с крутой вид...
Обзор Coffee Corp. Еще один кликер...
Обзор Coffee Corp. Еще один кликерБольшинство современных игровых проектов построено на вполне понятных и привычных игроку механиках — разр...
Предварительный обзор OnePlus 7 Pro. Луч...
Предварительный обзор OnePlus 7 Pro. ЛучСегодня мы поговорим о новом смартфоне — OnePlus 7 Pro. У него шикарный набор преимуществ, мимо которых п...
Обзор Math Riddles. Математика в игровой...
Обзор Math Riddles. Математика в игровойПрактически все современные мобильные игры вынуждают игрока деградировать. Это нормальный процесс — после...
Компания Teka представила новую линейку ...
Компания Teka представила новую линейку Концерн Teka - ведущий производитель техники и сантехники для кухонь и ванных комнат, отмечает 15-летие р...
Предварительный обзор MSI Prestige PE130...
Предварительный обзор MSI Prestige PE130В последнее время полноценные сборки компьютера стали достаточно привлекательной темой для потенциальных ...
Обзор Diesel Brothers: Truck Building Si...
Обзор Diesel Brothers: Truck Building SiСегодня речь пойдет об игре Diesel Brothers: Truck Building Simulator — достаточно необычный релиз, котор...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor