Разработчики Apex Legends исправили краши на ПК с процессорами Intel

Respawn Entertainment загрузила в Apex Legends обновление 1.1.3. В патчноутах разработчики указали, что нашли способ избавиться от крашей на ПК с процессорами Intel. Студия также исправила баги со звуком и регистрацией попаданий.

По данным разработчиков, Apex Legends могла крашиться без каких-либо ошибок на компьютерах на базе процессоров Intel, которые не всегда верно выполняли поставленные задачи. Ранее пользователи выяснили, что от этой проблемы можно избавиться, понизив частоту ЦПУ. Respawn уже оповестили Intel об этой проблеме.