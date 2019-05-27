Разработчики Arma 3 анонсировали DLC с новой картой

Студия Bohemia Interactive объявила о скором выпуске нового платного дополнения для своего симулятора боевых действий Arma 3. Впервые в серии разработчики решили уйти в откровенную фантастику.

В DLC нас забросят в часть польскоязычной страны Ливонии, новая карта будет использовать некоторые наработки другого проекта компании — Dayz Standalone. Масштаб составляет 163 квадратных километра — примерно треть от масштаба Черноруси из Arma 2. Здесь нам придётся вступить в контакт с таинственной инопланетной цивилизацией и конечно отстреливать всех, кто это хочет сделать раньше нас.

Bohemia также анонсировала две новые фракции со своими комплектами экипировки и бронетехники: Вооруженные Силы Ливонии и российский спецназ. Не забудут и дополнить старые, добавив к ним костюмы химической защиты, дронов и специфические приборы, вроде спектрального анализатора.