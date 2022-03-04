Разработчики Battlefield 2042 признают, что 128 игроков слишком много, карты нужно сжать, а снайперов понерфить

Battlefield 2042 был немного запутанным при запуске, но поскольку разработчик DICE взял под контроль самые серьезные ошибки и проблемы в игре, пришло время обратить свое внимание на более глубокие проблемы. Помимо сбоев, у BF2042 есть некоторые фундаментальные проблемы с дизайном карты и игровым процессом, но, похоже, некоторые из них будут исправлены.

В новом сообщении, команда Battlefield в значительной степени признает, что акцент на картах на 128 игроков был ошибкой, и обещает сократить расстояние между точками возрождения и флагами и, похоже, серьезно рассматривает возможность сокращения режима «Прорыв» до 64 игроков. К счастью, есть также планы добавить на карты укрытия от снайперов.