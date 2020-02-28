Разработчики Borderlands 3 начали раздачу золотых ключей

Компания Gearbox Software опубликовала в социальных сетях SHIFT-код для получения пяти золотых ключей в Borderlands 3.

Комбинацию C3KJB-3H9HZ-63KZW-9BKJB-WZRCR нужно ввести в игре до 11:00 часов 20 марта месяца.

Активировав SHIFT-код пользователи получат пять золотых ключей. С их помощью можно открыть специальный сундук, расположенный на корабле героев. Из него выпадают редкое оружие и снаряжение.

Также игра Borderlands 3 13 марта должна появится на площадке Steam. Пользователи, которые приобрели Borderlands 3 в Epic Games Store, смогут играть вместе с владельцами копии для Steam благодаря поддержке кроссплея.