Разработчики Frostpunk отменили новую консольную игру

Сегодня стало известно, что студия 11 bit studios (разработчик Frostpunk и Frostpunk 2) прекратила разработку своей консольной игры под кодовым названием Project 8 — работа над этим проектом началась в 2018 году, и к сентябрю 2024 года над ним трудилось около 37 человек. Кроме того, с отменой игры последовали сокращения, масштабы которых пока неизвестны. Сообщается, что на разработку Project 8 студия потратила примерно 11,8 миллионов долларов, что для небольшой студии на самом деле является колоссальными расходами — особенно с учётом того, что игра в итоге не вышла. «Наша концепция Project 8, которая должна была стать нашей первой игрой, разработанной специально для консольной аудитории, была смелой и амбициозной. Однако она создавалась в условиях совсем другого рынка, когда повествовательные, сюжетно-ориентированные игры пользовались большей популярностью», — заявил представитель студии.

Теперь же многие специалисты, которые трудились над проектов, будут уволены, хотя представитель компании заявил, что более половины разработчиков из команды, занятой в разработке Project 8, получат возможность продолжить работу в 11 bit studios, перейдя в другие существующие проекты или начав работу над новыми, пока не анонсированными играми. Но, конечно, это большой удар по команде, так как Frostpunk 2 в целом не стала какой-то прорывной и собрала спорные отзывы геймеров и критиков, так что она вполне может не быть финансово успешным релизом.