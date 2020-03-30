Разработчики LIMBO и INSIDE представили игру Playdead

Разработчики LIMBO и INSIDE представили новую игру под названием Playdead. На аккаунте в Твиттере, игра продемонстрировала 15 секундный ролик, но подробностей мы не увидели. Студии использовали свой уникальный зловещий 2D метод с художественным стилем. Напомним, что не единственный проект студий.

На ролике изображен человек и космический вездеход. Возможно действие игры будет разворачиваться на Луне или другой планете. Атмосфера в играх двух компаний являлась чуть ли не самым главным аспектом. Когда ждать выхода проекта, не известно.