Разработчики LIMBO и INSIDE представили игру Playdead

2020-03-30, Автор - Ramil; Продукт - Playdead; [97]
Разработчики LIMBO и INSIDE представили новую игру под названием Playdead. На аккаунте в Твиттере, игра продемонстрировала 15 секундный ролик, но подробностей мы не увидели. Студии использовали свой уникальный зловещий 2D метод с художественным стилем. Напомним, что не единственный проект студий.

На ролике изображен человек и космический вездеход. Возможно действие игры будет разворачиваться на Луне или другой планете. Атмосфера в играх двух компаний являлась чуть ли не самым главным аспектом. Когда ждать выхода проекта, не известно.

Комментарии и отзывы Playdead
Обзор AOC GAMING 27G2U. Игровой IPS-монитор с FreeSyncОбзор AOC GAMING 27G2U. Игровой IPS-монитор с FreeSync
Лучшая доступная читалка. PocketBook 616Лучшая доступная читалка. PocketBook 616
Обзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонамиОбзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонами
Обзор ELARI KidPhone Fresh. Детские часы с мониторингомОбзор ELARI KidPhone Fresh. Детские часы с мониторингом
Обзор HIPER TWS Dzen. TWS-наушники с сенсорным управлением и цифровой индикациейОбзор HIPER TWS Dzen. TWS-наушники с сенсорным управлением и цифровой индикацией
Смартфон Motorola Moto G8 Power Lite пол...
Смартфон Motorola Moto G8 Power Lite полСегодня в сети появились характеристики и качественные изображения смартфона Motorola Moto G8 Power Lite,...
Флагман Xiaomi Mi 10 появится в продаже ...
Флагман Xiaomi Mi 10 появится в продаже Авторитетный источник, связанный с крупным магазином JD.com, подтвердил дату презентации и начала продаж ...
Предварительный обзор ASUS TUF Gaming GT...
Предварительный обзор ASUS TUF Gaming GTПользователи, включая наших читателей, довольно часто жалуются на то, что им не удается найти себе интере...
Стали известны цены флагманов Samsung Ga...
Стали известны цены флагманов Samsung Ga Скоро компан...
Лучший смартфон Oppo в 2020 году. OPPO R...
Лучший смартфон Oppo в 2020 году. OPPO ROPPO A1k Начнем с сам...
Antec P82 Flow выглядит отлично...
Antec P82 Flow выглядит отличноОфициально представлен новый компьютерный корпус Antec P82 Flow, который не только выглядит достаточно пр...
Seagate представила SSD накопитель FireC...
Seagate представила SSD накопитель FireCСерия SSD накопителей Seagate FireCuda 520 представлена тремя моделями форм-фактора M.2 2280 и объемом 50...
Новая информация про Vivo iQoo Pro 5G ...
Новая информация про Vivo iQoo Pro 5G Компания Vivo выпустила новый флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Vivo iQoo Pro 5G. ...
Старт продаж смартфона OnePlus 8 намечен...
Старт продаж смартфона OnePlus 8 намеченПредставители компании OnePlus сообщили, что новинка OnePlus 8 появится в продаже 14 апреля 2020 года. Се...
TikTok и МТС запустили конкурс «ТикТок...
TikTok и МТС запустили конкурс «ТикТокTikTok и МТС запустили федеральный творческий конкурс «ТикТокер Поколения М». Он дает возможность уча...
Обзор My Diggy Dog 2. Отличная мобильная...
Обзор My Diggy Dog 2. Отличная мобильнаяКазуальные игры в последнее время резко превратились в некие витрины для рекламы — пару действий и вам уж...
В геймпаде PlayStation 5 может появиться...
В геймпаде PlayStation 5 может появитьсяНа просторах интернета появился патент, намекающий на добавления беспроводной зарядки на геймпад для Play...
Обзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерамиОбзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерами
Обзор Razer Basilisk V2 (RZ01-03160100-R3M1). Лучшее, быстрее и надежнееОбзор Razer Basilisk V2 (RZ01-03160100-R3M1). Лучшее, быстрее и надежнее
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy S10 LiteОбзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy S10 Lite
Лучшая доступная читалка. PocketBook 616Лучшая доступная читалка. PocketBook 616
Обзор Hyundai H-PAC380. Яркая и сочная портативная колонка с IPX6 и TWSОбзор Hyundai H-PAC380. Яркая и сочная портативная колонка с IPX6 и TWS
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor