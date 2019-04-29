Разработчики League of Legends забанили игрока за спойлеры к «Мстителям»

Riot Games дала трехдневный бан пользователю, который спойлерил сюжет фильма «Мстители: Финал» во время матчей.

Сотрудники техподдержки сообщили, что его действия попадают под пункт правил о хулиганстве и плохом поведении. Мнения пользователей сабреддита о ситуации разделились. Многие согласились с разработчиками и назвали бан аккаунта справедливым, хотя нашлись и те, кто посчитал наказание слишком суровым, — они предложили модераторам просто отключать таким игрокам возможность общаться в чате.

В обсуждении наказания поучаствовали сотрудники Riot Games. Они признали, что в официальных правилах указаны не все примеры плохого поведения, а этот случай будет изучен ими более подробно.