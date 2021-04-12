Разработчики PUBG Mobile работают над новой игрой Vertical

Разработчики игры PUBG Mobile работают над созданием новой научно-фантастической игрой под кодовым названием Vertical.

Согласно слухам в сети, разработчики работают над новой научно-фантастической игрой-шутером, которое не является частью жанра Battle Royale. На данный момент игра все еще находится в стадии разработки, и, по всей видимости, на ее завершение уйдет как минимум от двух до даже трех лет.

PlayerIGN поделился снимками экрана в своем аккаунте в Twitter, на которых показаны ключевые вакансии, созданные в компании для работы над проектом, который находится на начальной стадии. В настоящее время компания открыла 14 новых списков вакансий для разработчиков в игре. Сюда входят художник по фону, художник по монтажу видео, художник по концепции персонажа и художник по свету. Так же есть вакансии в командах разработчиков и технических специалистов.
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