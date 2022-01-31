Разработчики Ведьмака создают новую игру

На данный момент Гвинт появился в нескольких форма — популярная карточная игра впервые появилась в «Ведьмаке 3» как мини-игра, в которую можно было играть в самых разных местах на континенте, а в конце 2018 года последовала полноценная отдельная игра с подходящим названием «Гвинт: Ведьмак. Карточная игра». Теперь данная коллекционная карточная игра получит еще одно предложение — на этот раз в виде отдельной однопользовательской игры, которая, как сообщается, должна появиться позже в 2022 году. Согласно сообщению информационного издания IGN, новая однопользовательская игра Gwent носит кодовое название Project Golden Nekker. Сайт издания сообщает, что разработкой игры в настоящее время занимается команда Gwent CD Projekt Red, и похоже, что это будет что-то вроде отхода в сторону от игры, которую знают игроки. Новый проект предложит «захватывающий опыт одиночной игры», но про детали разработчики пока что говорить не планируют.

Кроме того, очевидно, что игра будет полностью автономной, а это значит, что вы сможете взять её и начать прохождение без необходимости покупать другие игры по данной игровой вселенной. Впрочем, сама по себе игра не кажется такой уж невероятно привлекательной — на рынке предостаточно карточных игр, а вот аудитория у жанра относительно небольшая. Из-за этого, видимо, у нового проекта небольшой бюджет и ожидать чего-то невероятного точно не стоит. Но мы подождем релиза и только тогда будем говорить более предметно.