Разработчики World War Z не пожалели, что отказались от Steam ради Epic Games Store

Несмотря на негативные отзывы и оценки, разработчики World War Z довольны результатами, и благодарят за это Epic Games Store.

В интервью для Venturebeat исполнительный директор Saber Interactive Мэтью Карч рассказал, что игра превзошла ожидаемые результаты по продажам на PC. Глава студии остался доволен, что американские геймеры заинтересовались World War Z, да и за пределами США игра показала хороший результат. В итоге Saber Interactive продали 250 тысяч копий зомби-шутера на PC, а с учетом PS4 и XONE игру купило более миллиона геймеров. Напомним, что разработчики скандальной Metro Exodus также остались довольны продажами, несмотря на шумиху вокруг проекта. В Epic Games Store игра продалась в 2.5 раза лучше, чем Metro: Last Light в Steam.