Разработчики World of Tanks про новую колёсную технику

Мы побывали на очень интересной трансляции с разработчиками игры World of Tanks, в ходе которой нам рассказали об особенностях обновления 1.4. Основное внимание было уделено новой колёсной технике, которую сейчас так активно обсуждают геймеры. На текущий момент французские бронемашины представлены от V до X уровня и они позволяют активно светить врагов, двигаться по карте и занимать выгодные позиции. У новой техники есть два режиме езды и обновлённая система прицеливания с так называемым «магнитом». Разработчики сообщили, что в ближайшем будущем они будут оценивать поведение игроков на данной технике, чтобы понять, как аудитория относится к новинкам. Видимо, теперь игра на лёгких танках немного преобразится, да и у «арты» будет на одну проблему больше.