В последние годы студия разработок игр Starbreeze испытывает финансовые трудности, это заметно по финансовым отчетам за 2019 год. Выход игры "Payday 2" стабилизировал ситуацию. На данный момент третья часть игры находиться в стадии разработки и студия ищет спонсоров, дабы ускорить процесс создания игры.

Payday 2 — компьютерная игра в жанре симулятора ограбления. Командная игра на четверых игроков. Лидер группы оговаривает задачи и цели каждому игроку. В случае успеха каждый член команды получает деньги, очки опыта и одну случайную награду. Краденые игровые деньги могут быть потрачены для усовершенствования своего инвентаря, а полученные очки опыта для улучшения своих навыков. Всего игра включает в себя более 60 локаций.