Realme инвестирует 30 млн $ в исследования разработок 5G

Компания Realme поставила перед собой задачу предоставить 5G пользователям по всему миру. Чтобы ускорить реализацию концепции демократизации 5G, компания вкладывает больше средств и создает новые центры исследований и разработок.

В пресс-релизе генеральный директор компании Скай Ли сказал, что компания является "популяризатором 5G" на мировой арене. Компания всегда выступала за расширение 5G, и в последних усилиях она увеличивала масштабы в большей степени. Realme специализируется на производстве высокопроизводительных и доступных продуктов 5G, которые через два года покроют 70% ее глобального портфеля.

Чтобы упростить развертывание 5G, компания сейчас инвестирует 30 миллионов долларов и создает 7 центров исследований и разработок по всему миру. Компания выделит почти 90% ресурсов НИОКР на разработку технологии, продуктов и сценариев приложений 5G.

В 2021 году, Realme запустит пилотные испытательные установки на 10-15 рынках. Также компания вносит свой вклад в создание сетей 5G, работая с отраслевыми партнерами, такими как крупные операторы связи, интернет-провайдеры и разработчики приложений, для изучения новых высокотехнологичных технологий 5G.