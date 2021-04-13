Realme инвестирует 30 млн $ в исследования разработок 5G

Компания Realme поставила перед собой задачу предоставить 5G пользователям по всему миру. Чтобы ускорить реализацию концепции демократизации 5G, компания вкладывает больше средств и создает новые центры исследований и разработок.

В пресс-релизе генеральный директор компании Скай Ли сказал, что компания является "популяризатором 5G" на мировой арене. Компания всегда выступала за расширение 5G, и в последних усилиях она увеличивала масштабы в большей степени. Realme специализируется на производстве высокопроизводительных и доступных продуктов 5G, которые через два года покроют 70% ее глобального портфеля.

Чтобы упростить развертывание 5G, компания сейчас инвестирует 30 миллионов долларов и создает 7 центров исследований и разработок по всему миру. Компания выделит почти 90% ресурсов НИОКР на разработку технологии, продуктов и сценариев приложений 5G.

В 2021 году, Realme запустит пилотные испытательные установки на 10-15 рынках. Также компания вносит свой вклад в создание сетей 5G, работая с отраслевыми партнерами, такими как крупные операторы связи, интернет-провайдеры и разработчики приложений, для изучения новых высокотехнологичных технологий 5G.
Комментарии и отзывы Realme 5G
Новости:
Событие Google I/O 2021 пройдет в цифровом формате

Конференция Google I/O возвращается. Событие соберет разработчиков Google и Android. Напомним, что в прош...
Cisco представила ряд фундаментальных инноваций для цифровой трансформации бизнеса

На конференции Cisco Live 2021 компания Cisco представила ряд инноваций, которые помогут организациям уск...
Realme инвестирует 30 млн $ в исследования разработок 5G

Компания Realme поставила перед собой задачу предоставить 5G пользователям по всему миру. Чтобы ускорить ...
Google пропустит выставку MWC 2021 Barcelona из-за COVID-19

GSMA, организаторы крупнейшей в мире выставки мобильных технологий Mobile World Congress ( MWC ), объявил...
Apple планирует выпустить умные очки

Похоже, что гарнитура Apple, предназначенная для AR и VR, о которой давно ходят слухи, появится в ближайш...
Обзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизациейОбзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизацией
Обзор Polaris PMR 0305R PRO 5 BLADES. Электрическая бритва для настоящих мужчинОбзор Polaris PMR 0305R PRO 5 BLADES. Электрическая бритва для настоящих мужчин
Лучшая электробритва. Philips S5585/10Лучшая электробритва. Philips S5585/10
Обзор SVEN PS-205. Портативная колонка с защитой от водыОбзор SVEN PS-205. Портативная колонка с защитой от воды
Обзор STARWIND SPM8183. Планетарный миксерОбзор STARWIND SPM8183. Планетарный миксер
Бюджетный смартфон Realme C25 появился в...
Бюджетный смартфон Realme C25 появился вКомпания Realme дала старт первой распродаже смартфона Realme C25, который может похвастаться неплохими х...
В сеть утекли характеристики Samsung Gal...
В сеть утекли характеристики Samsung GalНе успели инсайдеры рассказать о существовании смартфона Samsung Galaxy S21 FE, как его характеристики ра...
Характеристики и Vivo S7t 5G...
Характеристики и Vivo S7t 5GВ сети появились характеристики и изображения неанонсированного смартфона Vivo S7t 5G. ...
Facebook больше не выпускает Oculus Rift...
Facebook больше не выпускает Oculus RiftСегодня представители компании Facebook официально подтвердили зарубежному иностранном изданию, что произ...
Samsung Galaxy A52 5G получит защиту от ...
Samsung Galaxy A52 5G получит защиту от Сетевые источники поделились новыми подробностями о смартфоне Galaxy A52 5G, который еще не был предста...
OPPO Reno2 F получил обновление до Andro...
OPPO Reno2 F получил обновление до AndroВ конце января OPPO запустила бета-программу и представила ColorOS 11 на базе Android 11 для OPPO Reno2 F...
Doom 3: VR Edition получает дату запуска...
Doom 3: VR Edition получает дату запускаDoom 3 получает вторую жизнь и выйдет на PlayStation VR 29 марта. ...
Лучшие фены для волос до 2000. BBK BHD32...
Лучшие фены для волос до 2000. BBK BHD32Фен — прибор, без которого не может обойтись ни одна девушка. Однако далеко не каждая может самостоятельн...
Lenovo Legion 2 Pro получит продвинутую ...
Lenovo Legion 2 Pro получит продвинутую Некоторое время назад инсайдеры сообщали информацию о том, что компания Lenovo планирует оборудовать свой...
Представлен смартфон Oppo Find X3 Lite...
Представлен смартфон Oppo Find X3 LiteКомпания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Find X3 Lite, которая присоединилась к более продв...
Samsung Galaxy M30s получает обновление ...
Samsung Galaxy M30s получает обновление Samsung начала выпуск обновления One UI 3.0 на базе Android 11 для своих устройств, несколько моделей уже...
LG Electronics сделала заявление о будущ...
LG Electronics сделала заявление о будущСегодня, 20 января, LG Electronics сделала заявление о потенциальном будущем бизнеса мобильных коммуникац...
Обзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбукаОбзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбука
Обзор Candy CMXG20DR. Яркая микроволновая печь с базой рецептовОбзор Candy CMXG20DR. Яркая микроволновая печь с базой рецептов
Обзор Tronsmart Apollo Q10. Беспроводные наушники с ANC и 100 часами работыОбзор Tronsmart Apollo Q10. Беспроводные наушники с ANC и 100 часами работы
Обзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфонаОбзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфона
Обзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшетОбзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшет
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor