Realme планирует выпустить собственный электроскутер

В последнее время рынок электромобилей во всем мире переживает бум. Это даже заставило бренды смартфонов диверсифицировать свои интересы в этой области, и теперь Realme также планирует пойти по стопам электромобилей. Последний слух о выходе китайского бренда смартфонов на рынок электромобилей пришел от RushLane, который обнаружил товарный знак компании. Компания зарегистрировала новый товарный знак в Индии под названием «транспортные средства, аппараты для передвижения по земле, воздуху или воде».

Индия - один из развивающихся рынков электромобилей, особенно скутеров и мотоциклов. RushLane считает, что электрический скутер от компании может быть в разработке для индийского рынка.
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