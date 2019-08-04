Реальный возраст Луны

Новое открытие астрономов Института геологии и минералогии Кёльнского университета во многом опровергает все эти теории. Исследователи изучили химические подписи реголита, собранного лунными миссиями Аллон , и установили степень распада изотопа гафния-182 на вольфрам-182. Этот процесс продолжался лишь в первые 70 миллионов лет существования Солнечной системы. Углубившись в вопрос, учёные пришли к выводу, что Луна образовалась на 100 миллионов лет раньше, чем предполагалось, — примерно через 50 миллионов лет после образования нашей звёздной системы.Ранее считалось, что Луна сформировалась примерно через 150 миллионов лет после образования Солнечной системы в результате столкновения планетарного тела размером с Марс и ранней Землёй. Учёные думали, что спутник возник из выброшенного на орбиту нашей планеты облака материала. На ранних этапах становления Луна якобы была покрыта океаном магмы. При постепенном охлаждении он образовал различные типы камней, которые можно найти на спутнике Земли.