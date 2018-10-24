Red Dead Redemption 2 получает бесплатное приложение, которое поможет вам на вашем пути

2018-10-24, Автор - Anna; Продукт - Red Dead Redemption 2; [187]
Red Dead Redemption 2 является одной из самых ожидаемых игр 2018 года, выходит в пятницу 26 октября. Масштабы гигантской игры в западном мире могут быть сложными для некоторых игроков, похоже, что разработчики решили нам немного помочь.

В блоге Rockstar Games официально представил приложение Red Dead Redemption 2 Companion для устройств iOS и Android, которое будет подключаться непосредственно к вашей консоли PS4 или Xbox One во время игры. Бесплатное приложение отобразит карту в игре и позволит вам установить путевые точки или отметить интересующие вас области, помогая исследованию и открытию через обширный мир Red Dead Redemption 2.

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