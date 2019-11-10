Red Dead Redemption 2 системные требования

Red Dead Redemption 2 - это тяжелая игра для ПК, которая не должна вызывать удивления. В конце концов, после появления консоли в 2018 году игра попала всевозможных заголовков как одна из самых красивых игр, когда-либо созданных, поэтому, версия для ПК с ее улучшенными визуальными эффектами заставит аппаратное обеспечение ПК плакать от боли.

Так как запустить игру со скоростью 4K 60 кадров в секунду на самой высокой графической предустановке с текущим аппаратным обеспечением, даже в 1440p, понадобится RTX 2080.

При тестировании игры, RTX 2080 Ti в среднем составлял всего 43 кадра в секунду при 4K, и едва удалось преодолеть этот барьер в 60 кадров в секунду при 1440p с 66 кадрами в секунду. И, если использовать бюджетное оборудование, могут быть проблемы даже при 1080p.

Минимум:

ОС: Windows 7

Процессор: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

Память: 8 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 770 2 ГБ / AMD Radeon R9 280 3 ГБ

Место на жестком диске: 150 ГБ

Рекомендуемые:

ОС: Windows 10

Процессор: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

Память: 12 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 6 ГБ / AMD Radeon RX 480 4 ГБ

Место на жестком диске: 150 ГБ

Официальные системные требования для Red Dead Redemption 2:Следует отметить, что Nvidia сказала, что эти системные требования слишком скромны, и команда Green предлагает использовать Nvidia GeForce RTX 2060 для 1080p при высоких настройках.