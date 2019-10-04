Red Dead Redemption 2 выйдет на РС

Rockstar анонсировала версию Red Dead Redemption 2 для ПК. Игра будет доступна 5 ноября через собственный Rockstar Games Launcher, магазин Epic Games, Greenman Gaming, Humble Store и GameStop. С декабря игра также будет доступна через Steam. Версия Red Dead Redemption 2 для ПК получает различные графические и технические улучшения по сравнению с консольной версией.Точные системные требования будут объявлены позже. Кроме того, компьютерная игра содержит новые миссии, локации и оружие, и часть релиза также будет включать Red Dead Online. Если предварительно заказать Red Dead Redemption 2 через Rockstar до 22 октября, можно получить две старые игры Rockstar бесплатно и различные внутриигровые дополнения.