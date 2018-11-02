Red Dead Redemption 2 за уикенд заработала 725 млн $.

Игра Red Dead Redemption 2, вышедшая 26 октября на PS4 и Xbox One, за первые выходные заработала более 725 млн $. Это второй результат по сборам за всю историю видеоигр и медиа-индустрии в целом. Первую строчку занимает другая игра от Rockstar — Grand Theft Auto V, которая заработала более 1 млрд $.

Так же, Red Dead Redemption 2, стала самой предзаказываемой игрой в истории PlayStation Network, получила наибольший доход от продаж в PlayStation Network за один день, стала крупнейшим развлекательным продуктом в 2018 году. Игра уже успела получить признание журналистов и высокие оценки пользователей.