Red Magic Gaming Tablet PRO возглавил рейтинг планшетов AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных планшетов под управлением операционной системы Android. Возглавил список Red Magic Gaming Tablet PRO на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version. Он набрал 2149092 балла. Второе место занимает Oppo Pad3 Pro на той же платформе с 2112629 баллами. Замыкает тройку iQOO Pad2 Pro, который базируется на процессоре MediaTek Dimensity 9300+. Он показал результат в 2068898 баллов. Также в десятку попали планшеты Vivo Pad3 Pro, OnePlus Pad Pro, Lenovo Legion Y700, Xiaomi Pad 6S Pro, Vivo Pad 3, iQOO Pad 2 и Xiaomi Pad 7 Pro.