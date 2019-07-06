Редчайшую видеоигру в мире продали за $90 000

На аукционе eBay был продан лот с самой дорогой и самой редкой видеоигрой Extra Terrestrials для Atari 2600. Примечательно, что уплаченные 90 тысяч долларов были отданы за пиратскую копию игры.

Оригинальная E.T. the Extra Terrestrials была создана в 1982 году по фильму Стивена Спилберга «Инопланетянин». Цель игры состояла в том, чтобы провести главного героя через ряд разных экранов, собрать межпланетный телефон и установить связь с родной планетой. Несмотря на популярность фильма, проект провалился, да с таким треском, что унёс за собой разработчиков и индустрию в целом. Видеоигру часто называют, как одну из причин финансовых потерь Atari в 1983 и 1984 годах — эти года еще известны как «кризис в индустрии компьютерных игр 1983 года». Что касается проданной Extra Terrestrials, то она разработана в 1984 году небольшой канадской студией Skill Screen Games и по сути является ремейком оригинала. Всего было создано около 200 картриджей, из которых до наших дней уцелело лишь 4. Кстати, у разработчиков не было издателей, им приходилось ходить по домам в надежде продать игру. Сообщается, что копия с eBay вполне рабочая, хоть и со следами использования. Лот достался неизвестному покупателю.