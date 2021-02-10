Redmi 8A Dual получает обновление MIUI 12

Redmi 8A Dual был выпущен год назад и тогда он предлагал пользовательский интерфейс MIUI 11 на базе Android 9.0 Pie. Затем устройство получило обновление Android 10. Теперь стало известно, что началось развертывание MIUI 12 в Индии под номером сборки V12.0.1.0.QCQINXM. Ожидается, что Redmi 8A Dual может получить и новейшую MIUI 13. Обновление доступно для загрузки, его объем составляет 1,8 ГБ.

Новый MIUI 12 предлагает стандартные функции, обновленный пользовательский интерфейс, улучшенную защиту данных, режим экономии заряда батареи, улучшен темный режим и многое другое.