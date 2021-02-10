Redmi 8A Dual получает обновление MIUI 12

Новый MIUI 12 предлагает стандартные функции, обновленный пользовательский интерфейс, улучшенную защиту данных, режим экономии заряда батареи, улучшен темный режим и многое другое.
Redmi 8A Dual был выпущен год назад и тогда он предлагал пользовательский интерфейс MIUI 11 на базе Android 9.0 Pie. Затем устройство получило обновление Android 10. Теперь стало известно, что началось развертывание MIUI 12 в Индии под номером сборки V12.0.1.0.QCQINXM. Ожидается, что Redmi 8A Dual может получить и новейшую MIUI 13. Обновление доступно для загрузки, его объем составляет 1,8 ГБ.