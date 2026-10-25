Рейтинг провайдеров читов за октябрь 2026: топ-10 GetCheats

Срез публичного рейтинга GetCheats на 19 октября 2026 года показывает: первое место занимает Getcheats Full/Lite, второе — Ancient; у обоих Trust Score равен 100 из 100. Следом идут Ethereal и Reported Spoofer с 90 баллами. Это рейтинг репутации профилей на площадке, а не проверка безопасности каждой программы от блокировки в игре.

Топ-10 на 19 октября

Позиции и баллы в порядке, опубликованном на сайте: 1. Getcheats Full/Lite — 100; 2. Ancient — 100; 3. Ethereal — 90; 4. Reported Spoofer — 90; 5. Masonhacks — 85; 6. Fsociety — 85; 7. Midnight — 85; 8. Dullwave — 85; 9. KVT Macros — 85; 10. Courier — 80. Текущие позиции показывает рейтинг GetCheats. Он пересчитывается каждые шесть часов, поэтому после публикации порядок может измениться.

Помимо места полезно смотреть на число отзывов. У Getcheats Full/Lite на дату среза их 87 при средней оценке 4,63 из 5; у Ancient — 65 и 4,46. Оба профиля имеют по 100 баллов Trust Score, но набор опубликованных покупательских оценок различается. Девятое место занимает KVT Macros с 85 баллами и без опубликованных отзывов. Его позиция показывает, почему один только Trust Score нельзя считать заменой чтению отзывов.

Что измеряет Trust Score

GetCheats описывает Trust Score как взвешенную оценку от 1 до 100. Она учитывает отзывы покупателей, редакционный обзор, ответы владельца профиля, отметки доверия, возраст и активность профиля. Покупательская оценка в звёздах и Trust Score — разные показатели. Например, у Dullwave при 85 баллах Trust Score средняя оценка покупателей составляет 2,33 из 5 по шести отзывам на дату среза. Поэтому при выборе важно сопоставлять балл, количество комментариев, их содержание и статус конкретного продукта.

Рейтинг охватывает разные виды программ и игр. Место провайдера не означает, что все его продукты одинаково работают после очередного обновления игры. Практический следующий шаг — открыть карточку нужной программы, сверить актуальный статус, дату обновления, требования к системе и условия доступа. Если последних отзывов по конкретной игре нет, общий балл профиля не закрывает этот пробел.

Кто поднялся и кто опустился

Сопоставимого публичного среза на конец сентября для этой публикации нет. Поэтому в этом выпуске не названы «победители» и «потерявшие позиции» за месяц: такое сравнение создало бы видимость статистики без исходных данных. Срез 19 октября сохранён как контрольная точка. В следующем выпуске можно будет показать фактическое изменение мест и баллов при одинаковой методике подсчёта.

Блокировки в играх: контекст месяца

13 октября Riot Games сообщила в патчноуте VALORANT 13.08, что за период обнаружения с 18 августа по 1 октября были заблокированы более 171 тысячи аккаунтов за читы. Это показатель работы античита в одной игре за указанный период. Он не раскрывает названия программ из рейтинга GetCheats и не объясняет изменение Trust Score какого-либо профиля. Приписывать отдельным провайдерам эту волну блокировок без проверяемых данных нельзя.

Следующий ежемесячный выпуск имеет смысл строить по двум отдельным наборам фактов: сохранённым срезам рейтинга и официальным сообщениям игровых издателей об античите. Тогда читатель увидит, кто действительно сменил позицию, а какие события относятся ко всему рынку и не позволяют сделать вывод о конкретном продукте.