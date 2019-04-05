Рекламный плакат будущего автомобиля Faraday V9

Компания Faraday выпустила новый рекламный плакат будущего автомобиля V9. Это автомобиль разрабатывается совместно с китайской игровой компанией The9Limited.

Пока все результаты в концептуальной стадии, первая пред серийная версия V9 ожидается в 2020 году и будет продаваться исключительно в Китае. Faraday в марте подписала с The9Limited сделку на 600 миллионов долларов, чтобы построить электромобиль исключительно для продажи в Китае.

Обе компании стремятся выпустить около 300 000 автомобилей V9 за год. Основатель Faraday, китайский миллиардер Цзя Юйтинг, написал в Твиттере, что V9 будет новым мобильным, роскошным и интеллектуальным пространством, в котором сочетаются дизайн, искусственный интеллект и бесшовное подключение салона. О V9 известно то, что это будет многоцелевой автомобиль, основанный на той же платформе, что и FF91.