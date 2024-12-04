Рекомендации по общему и сезонному обслуживанию дорожных катков

Дорожные катки – сложная самоходная техника, которая испытывает значительные нагрузки в процессе эксплуатации. Их правильное и своевременное обслуживание имеет колоссальное значение для сохранения эксплуатационного ресурса машины и ее производительности.
Также в условиях присутствия на рынке большого количества контрафакта важно устанавливать качественные запасные части на самоходные катки – экономия в моменте может привести к серьезным расходам на ремонт, замену ключевых узлов и систем. Поговорим о правилах сезонного обслуживания дорожных катков и приведем рекомендации экспертов по проведению ТО техники.
Наряду с другой техникой, применяемой в дорожном строительстве, каткам свойственна сезонная эксплуатация – преимущественно в теплое время года. Поэтому в весенний период спецтехника проходит подготовку к работе, а поздней осенью ее отправляют на хранение.
При этом проводится комплекс универсальных работ:
Соответственно обслуживание дорожного катка перед началом работ в весенний период предполагает удаление антикоррозионных паст и смазок, проверку фильтрующих элементов и аккумулятора, замену смазочных материалов и долив топлива.
Важно помнить, что на рынке представлено огромное количество дорожных катков разных видов – каждый тип спецтехники требует специфического обслуживания в соответствии с рекомендациями производителя. Мы привели перечень базовых работ, универсальных для всех разновидностей спецтехники.
Интервалы проведения ТО устанавливаются производителем. Ежесменное техобслуживание проводится практически ежедневно, периодическое – примерно каждые 250-270 часов отработки, комплексное – до 1000 часов. Эксперты отмечают, что при эксплуатации дорожных катков в сложных климатических условиях, а также при использовании топлива низкого качества интервалы проведения обслуживания техники заметно сокращаются.
Помимо анализа состояния основных деталей важно проверить и работоспособность системы орошения, очистить фильтрующие элементы и форсунки. Если технику нужно на время законсервировать, то рекомендуется разместить ее на специальных подставках – это поможет избежать деформации шин и негативных изменений в их структуре.