Рекомендации по общему и сезонному обслуживанию дорожных катков

Дорожные катки – сложная самоходная техника, которая испытывает значительные нагрузки в процессе эксплуатации. Их правильное и своевременное обслуживание имеет колоссальное значение для сохранения эксплуатационного ресурса машины и ее производительности.

Также в условиях присутствия на рынке большого количества контрафакта важно устанавливать качественные запасные части на самоходные катки – экономия в моменте может привести к серьезным расходам на ремонт, замену ключевых узлов и систем. Поговорим о правилах сезонного обслуживания дорожных катков и приведем рекомендации экспертов по проведению ТО техники.

Как проходит сезонное обслуживание дорожных катков

Наряду с другой техникой, применяемой в дорожном строительстве, каткам свойственна сезонная эксплуатация – преимущественно в теплое время года. Поэтому в весенний период спецтехника проходит подготовку к работе, а поздней осенью ее отправляют на хранение.

При этом проводится комплекс универсальных работ:

Комплексная мойка – удаление грязи позволяет минимизировать риск коррозии металла. Обработка гидроцилиндров специальными антикоррозийными пастами и смазками. Подзарядка аккумуляторов. Устранение конденсата в топливных баках. Заправка последних – она помогает минимизировать риск образования конденсата.

Соответственно обслуживание дорожного катка перед началом работ в весенний период предполагает удаление антикоррозионных паст и смазок, проверку фильтрующих элементов и аккумулятора, замену смазочных материалов и долив топлива.

Важно помнить, что на рынке представлено огромное количество дорожных катков разных видов – каждый тип спецтехники требует специфического обслуживания в соответствии с рекомендациями производителя. Мы привели перечень базовых работ, универсальных для всех разновидностей спецтехники.

Что еще нужно знать об обслуживании дорожных катков

Интервалы проведения ТО устанавливаются производителем. Ежесменное техобслуживание проводится практически ежедневно, периодическое – примерно каждые 250-270 часов отработки, комплексное – до 1000 часов. Эксперты отмечают, что при эксплуатации дорожных катков в сложных климатических условиях, а также при использовании топлива низкого качества интервалы проведения обслуживания техники заметно сокращаются.

Помимо анализа состояния основных деталей важно проверить и работоспособность системы орошения, очистить фильтрующие элементы и форсунки. Если технику нужно на время законсервировать, то рекомендуется разместить ее на специальных подставках – это поможет избежать деформации шин и негативных изменений в их структуре.