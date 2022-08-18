Релиз процессоров AMD Ryzen 7000 Zen 4 пришлось отложить

Процессор AMD Ryzen 7000 Zen 4 и соответствующая платформа AM5, похоже, не вышло так уж легко и просто отправить в релиз. Перед презентацией 29 августа появилось несколько слухов, в которых говорится, что чипы могут столкнуться с небольшой задержкой. Хотя AMD подтвердила, что официальная презентация состоится 29 августа, фактические продажи откроются только через несколько недель или даже через месяц. Ранее мы сообщали в нашем собственном эксклюзиве, что запуск может быть отложен до 27 сентября, в тот же день, когда будет представлен процессор Intel Raptor Lake 13-го поколения. Сейчас ходит больше слухов (я не знаю, уместно ли называть их слухами сейчас, учитывая, что эти отчеты исходят от инсайдеров, работающих в тесном контакте с производителями материнских плат, которые знают о том, что происходит), что запуск действительно была отложена, и AMD попросила подписать новое соглашение о неразглашении, более или менее подтверждающее новую дату запуска.

Одна вещь, которую я хочу прояснить, это то, что событие 29 августа будет «анонсом», а не фактическим «запуском», который должен был состояться в сентябре. Ранее запуск был запланирован на 15 сентября, но совсем недавно его перенесли на 27 сентября. И теперь мы знаем, что основная причина этой задержки связана с BIOS. Как и в каждом поколении Zen, BIOS был важной частью, которая претерпела различные изменения для улучшения поддержки процессора и памяти. На этот раз, как и в случае с платформой AM4, производителю нужно внести множество изменений.