Релиз процессоров AMD Ryzen 8000G состоится совсем скоро

По информации западных инсайдеров компания AMD готовится к запуску линейки систем на кристалле APU под названием Ryzen 8000G (кодовое название Phoenix) для настольной платформы на базе сокета AM5. Стоит отметить, что эта информация поступила от производителя материнских плат с Тайваня, который получил первые инженерные образцы процессоров Ryzen нового поколения для тестирования в рамках новых платформ. Согласно этой информации, чипы будут называться Ryzen 8000G, что технически слегка меняет формат нейминга процессоров красной компании, но не так уж сильно — индекс G ранее компанией уже использовался. Что касается технических характеристик, новые чипы AMD Ryzen 8000G Phoenix для настольных ПК будут представлены в гибридных и оригинальных версиях.

Гибридные версии будут сочетать ядра Zen 4 и Zen 4C, а также интегрированные графические процессоры Radeon 740M с 4 вычислительными блоками, в то время как более продвинутые версии поступят в продажу только с ядрами Zen 4 и будут иметь до 8 процессорных ядер и 12 вычислительных блоков. Проблема в том, что информации о стоимости данных решений пока что нет и говорить о преимуществах процессоров в сравнении с конкурентами тоже проблематично. Всё же сейчас стоит вопрос не только о производительности в играх и бенчмарках, но и о потреблении энергии, нагреве и прочих тонкостях. Пользователям не нужен просто мощный монстр, так как они понимают, что его чем-то придётся охлаждать при пиковых нагрузках системы.