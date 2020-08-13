Ремастер трилогии Mass Effect выйдет в октябре

По слухам, ремастер трилогии Mass Effect вполне может быть официально объявлен в следующем месяце. Издатель EA также намекнул на не объявленный ремастер в квартальном отчете о доходах. Судя по всему игра все еще находится в разработке. EA и Bioware пока не спешат делится официальной информацией. Оригинальные части игры Mass Effect были выпущены в период с 2007 по 2012 год для Xbox 360, PlayStation 3 и ПК. Игра была популярной в своем жанре. По мотивам игры даже были написаны комиксы, 4 романа, а также вышел японский анимационный фильм Paragon Lost.

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