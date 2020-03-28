Remedy Entertainment работает над двумя играми нового поколения

Remedy Entertainment - финская компания, которая разрабатывает видеоигры.

Популярные игры компании: Max Payne, Max Payne 2: The Fall of Max Payne, Alan Wake, Quantum Break и конечно же Control. В скором будущем, разработчик выпустит два обновления для видеоигры Control.

Remedy Entertainment ведет разработку над мультиплатформенной игрой и небольшим проектом по той же франшизе. Названий к сожалению нет. Студия работает еще над несколькими проектами, которые находятся на стадии разработки, одним из таковых является Project Vanguard - многопользовательский проект.