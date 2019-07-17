Remedy раскрыла системные требования Control для ПК

2019-07-17, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Control; [56]
До релиза Control осталось больше месяца, и Remedy решили подготовить PC-геймеров к выходу игры, раскрыв системные требования.

Чтобы поиграть в Control на максимальной графике с трассировкой лучей, готовьте Intel Core i5-8600K, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту GeForce RTX 2080. Для запуска игры с минимальными настройками понадобится Intel Core i5-7500, 8 ГБ «оперативки» и GeForce GTX 1060.

Минимальные системные требования Control:

  • ОС: Windows 7 (x64);
  • Процессор: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1300X;
  • ОЗУ: 8 ГБ;
  • Видеокарта: GeForce GTX 1060 / AMD RX580 или GeForce RTX 2060 для трассировки лучей.

    • Рекомендуемые системные требования Control:

  • ОС: Windows 10 (x64);
  • Процессор: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 7 2700X;
  • ОЗУ: 16 ГБ;
  • Видеокарта: GeForce GTX 1080Ti / AMD Radeon VII или GeForce RTX 2080 для трассировки лучей.
    • Если сомневаетесь, стоит ли обновлять PC ради трассировки лучей, то взгляните на геймплей Control с максимальными настройками графики и включенной RTX.


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