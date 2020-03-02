Renault Morphoz работает на электричестве

2020-03-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - Renault Morphoz; [17]
В последнее время многие производители автомобилей стали работать в направлении электрических авто, так как это действительно будущее автомобилестроения и для многих потенциальных лидеров рынка сейчас идеальное время для реализации всех своих идей. И компания Renault представила свой новый автомобиль Renault Morphoz, который не только выглядит достаточно необычно на фоне потенциальных конкурентов, но и обладает целым рядом преимуществ. К примеру, автомобиль умеет изменять свои размеры для увеличения емкости батареи. Это очень классный бонус, который, конечно же, не является массовой фишкой и на самом деле попадет в продажу совершенно не скоро. На сам по себе автомобиль выглядит очень привлекательно и явно стоит споим денег.


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