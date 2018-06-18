Resident Evil 2 Remake будет оптимизирован под AMD Radeon

AMD анонсировала новые партнерские отношения с Rebellion, Ubisoft и Capcom на E3. По словам Скотта Херкельмана, вице-президента и GM в AMD Radeon Gaming, The Division 2, Remident Evil 2 Remake и Strange Brigade будут оптимизированы для графических карт AMD.

В интервью Geoff Keighley на E3 2018 AMD анонсировала новые партнерские отношения с Rebellion, Ubisoft и Capcom. По словам Скотта Херкельмана, вице-президента и GM в AMD Radeon Gaming, The Division 2, Remident Evil 2 Remake и Strange Brigade будут оптимизированы для графических карт AMD.