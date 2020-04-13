Resident Evil 3 Remake превысил два миллиона копий

Игра Resident Evil 3 Remake превысила два миллиона копий за пять дней.

В статистике учитывалась продажи цифровые и физические копий игры для платформ PlayStation 4, Xbox One и PC.

Resident Evil 3 - является ремейком игры Resident Evil 3: Nemesis 1999 года. В качестве разработчика выступило подразделение Consumer Games Development Division 1 и компания M-Two, а в качестве издателя — Capcom. Игра была анонсирована в 2019 году для игровых платформ PlayStation 4, Xbox One и Windows. Выпуск игры состоялся 3 апреля 2020 года.