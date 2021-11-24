Resolution Games приобретает студию разработки виртуальной реальности Zero Index

Resolution Games объявила о приобретении компании Zero Index. Компания Resolution Games, основанная в 2015 году, разработала одни из самых известных игр с первых дней потребительской виртуальной реальности, включая Bait! (2016), Wonderglade (2017) и Solitaire Jester (2015), а в последнее время - VR-игры, раздвигающие границы и расширяющие игровой процесс VR в таких играх, как Demeo и RPG с захватывающим подземельем.

"У команды Zero Index за плечами ряд впечатляющих достижений, в том числе их образцовая работа, которая помогла нам привлечь Карли и Жнеца в Oculus Quest в начале этого года" - сказал Томми Палм, генеральный директор и основатель Resolution Games. "Спрос на отличные возможности виртуальной и дополненной реальности растет экспоненциально. Благодаря большому выбору оборудования от крупнейших игроков в сфере технологий, наличие команды, имеющей опыт вывода игр на разные рынки и платформы, поможет нам продолжать привлекать новых игроков везде, где они захотят играть".