Ретро игровая приставка Yesterday Vision за $2799

Yesterday Vision, от компании Love Hulten - это 19-дюймовый телевизор с соотношением сторон 4:3, со встроенным в него компьютером Raspberry Pi и полнофункциональными динамиками, для эмуляции игр с классических приставок SNES, NES, Genesis, NeoGeo, MAME, Atari 2600, N64 и PSX.

В нем также есть возможность играть в современные игры или подключить свой ноутбук к Yesterday Vision через вход HDMI на задней панели. Мечта ретро-геймера может поддерживать подключение до четырех различных контроллеров через Bluetooth. За собранную вручную «телевизор»-приставку придется заплатить $ 2 800, без учета налогов и доставки.