Reuters: в Непале запретили PUBG

Непала (NTA) выпустил указ о запрете PUBG на территории страны. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на комментарий заместителя директора NTA. По мнению регулятора, «жестокий внутриигровой контент "королевской битвы" оказывает негативное влияние на детей».

В марте 2019 года полиция индийского штата Гуджарат арестовала 10 студентов за то, что они играли в PUBG на телефонах. Их отпустили в тот же день. В начале года местные власти запретили «королевскую битву» в учебных заведениях.

По данным информационного агентства, NTA дал указание всем интернет-провайдерам и операторам мобильной связи блокировать трансляции по игре. Со слов заместителя NTA, они не нашли никаких сообщений о случаях насилия, связанных с игрой, но пошли на этот шаг из-за «беспокойства родителей».