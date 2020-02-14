Революция в 3D-печати: объекты можно печатать за считанные секунды

Исследователи из Лаборатории прикладных фотонных приборов (LAPD) EPFL в Швейцарии разработали революционный метод 3D-печати. Обычная 3D-печать включает в себя создание объекта с нуля, слой за слоем, посредством процесса, известного как аддитивное производство. Это эффективно, но также довольно утомительно, и разрешение, или уровень детализации, обычно не так уж велики.

Эта новая методика основана на принципах томографии. Лазер используется для затвердевания жидкости в чане посредством процесса, называемого полимеризацией. В настоящее время новая методика позволяет создавать двухсантиметровые объекты с точностью до 80 микрометров или диаметра волоса. Однако в будущем они ожидают, что смогут печатать конструкции размером до 15 сантиметров.

Потенциальных вариантов использования много. Кристоф Мозер, глава LAPD, сказал, что это может быть полезно при создании небольших силиконовых или акриловых деталей, которые после печати не требуют отделки. В области медицины и биологии есть также многообещающие возможности, поскольку его можно использовать для мягких предметов, таких как слуховые аппараты и каппы.