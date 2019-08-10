Революционный протез дающая пациентам ощущение осязания

В экспериментальном исследовании Мобиус и Университет Юты объединились, чтобы разработать прототип LUKE Arm - сокращение от Life Under Kinetic Evolution, вдохновленное Люком Скайуокером, который лихо потерял правую руку в битве с Дартом Вейдером. Протез возвращает функции и чувство своим пользователям, сигнализируя нервной системе через стимуляцию периферических нервов, процесс, который используетимплантат размером с аспирин для передачи сенсорной информации и обратной связи LUKE.

Нервы возле ампутированной области пользователя соединены с электродами, которые входят в его или ее руку. Когда пользователь думает о перемещении LUKE, его мозг посылает электрические сигналы LUKE через электроды, сообщая ему о движении.

Естественно, есть кривая обучения, но как только пользователь приспосабливается к LUKE, он или она восстанавливает ловкость без необходимости гиперфокусировки на акте движения. Чтобы создать ощущение осязания, потерянного при ампутации, исследователи встроили датчики в LUKE, которые имитируют ощущение и давление прикосновения.

В исследовании, опубликованном в Science Robotics , авторы утверждают, что, хотя чувство осязания является искусственным, все, что связано с его созданием, является биологическим.

Авторы говорят, что использование биомиметической обратной связи позволяет пользователю протеза «идентифицировать объекты значительно быстрее, чем с использованием традиционных алгоритмов». А поскольку в LUKE предварительно запрограммированы различные схемы захвата, обеспечивающие широкий диапазон движений, один пользователь уже обработал виноград, очистил банан и сжал руку своей жены, согласно Science Alert, Возможности значительны.

LUKE теперь можно приобрести в США, но по закону вы можете купить его только у лицензированного специалиста здравоохранения или по его заказу.