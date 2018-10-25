Режим Battle Royale в Battlefield 5 откладывается до весны

Как мы все уже слышали, Battlefield 5 хочет добавить в свою игру режим Battle Royale.

Но как утверждают разработчики, поклонникам придется подождать с данным режимом до весны. Так как они не хотят выпускать сырой продукт, и не портить впечатления игрокам. Данная глава будет называться "Испытание огнем". Жанр Battle Royale становится все более переполненным между конкурентами такими как Fortnite , PUBG и Call of Duty: Black Ops 4. Поэтому также есть риск, что поклонникам Battlefield, не понравится новшество разработчиков.