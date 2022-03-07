Режим совместной кампании Halo Infinite официально отложен

В январе 343 Industries объявила, что 2-й сезон многопользовательской игры начнется 3 мая. Под названием «Одинокие волки» в центре сюжета второго сезона будут представлены спартанка Сигрид Эклунд и спартанка Хье Дин. В то же время разработчик подтвердил, что режим совместной кампании не будет добавлен в Halo Infinite в начале второго сезона, как планировалось изначально. 343 Industries теперь планирует ввести кооператив в кампанию во втором сезоне.

Хорошая новость заключается в том, что Forge, не пострадала от вышеупомянутой задержки. 343 Industries заявила, что уже запускает Forge с небольшой группой создателей сообщества, чтобы обеспечить беспрепятственный процесс создания, обмена, просмотра и воспроизведения контента Forge. В этом году будут публичное тестирование, прежде чем Forge официально добавят в Halo Infinite в момент 3-го сезона. Пока нет информации о том, когда трассировка лучей будет добавлена ​​в Halo Infinite. Перед запуском Microsoft сообщила, что сотрудничает с AMD, чтобы добавить эту функцию.