Режим совместной кампании Halo Infinite официально отложен

Хорошая новость заключается в том, что Forge, не пострадала от вышеупомянутой задержки. 343 Industries заявила, что уже запускает Forge с небольшой группой создателей сообщества, чтобы обеспечить беспрепятственный процесс создания, обмена, просмотра и воспроизведения контента Forge. В этом году будут публичное тестирование, прежде чем Forge официально добавят в Halo Infinite в момент 3-го сезона. Пока нет информации о том, когда трассировка лучей будет добавлена в Halo Infinite. Перед запуском Microsoft сообщила, что сотрудничает с AMD, чтобы добавить эту функцию.