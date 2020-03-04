Результаты тестов Intel Core i9-10900K

2020-03-04, Автор - Ramil; Продукт - Intel Core i9-10900K; [61]
В интернет просочились тесты процессора Intel Core i9-10900K. Напомним, что процессор имеет 10 ядер и 20 потоков, кэш-память 3 уровня 20 Мб. Заявленный TDP 125 Вт. Процессор имеет базовую частоту 3,7 ГГц и частоту буста 5,1 ГГц. Чип может поднять частоту до 5,2 Ггц для одного ядра и 4,9 ГГц для всех ядер.

Тесты проводились на материнской плате чипсета Z490. В бенчмарке 3DMark Firestrike процессор показал 28940 баллов, что на 5% меньше чем у AMD Ryzen 3900X. Из более ранних тестов можно сделать выводы.

Процессоры Intel 10 -го поколения будут предлагать:

  • более высокую однопоточную производительность
  • более высокие тактовые частоты
  • лучшие возможности разгона
  • поддержка Solid Memory

    • Комментарии и отзывы Intel Core i9-10900K
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