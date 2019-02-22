Ricoh G900 показали в сети

Официально представлена бронированная камера Ricoh G900, которая создавалась специально для тех пользователей, которые хотят получить от своего устройства максимум возможностей. Новинка выглядит довольно привлекательно, у нее есть защита от большинства проблем, которые могут вас настигнуть. Случайные падения, влага, пыли и грязь не повлияют на возможности данной камеры работать продуктивно и снимать фото в высоком качестве и разрешении. Конечно, нужно понимать, что камера такого уровня создавалась не для домашнего использования, а для активных путешествий, работы в тяжелых условиях и так далее. Если у вас есть задача использовать фотоаппарат именно в таких вот ситуациях, то стоит посмотреть на Ricoh G900. Она выглядит шикарно.