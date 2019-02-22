Ricoh GR III выглядит шикарно

Только-только мы написали новость про камеру Ricoh G900, которая не боится падений или чего-то в таком духе, как в свет вышла еще и премиальная камера Ricoh GR III, которая отличается от конкурентов компактными размерами, стильным дизайном корпуса и сенсорным дисплеем. Вы сможете без труда работать с камерой, выполнять определенные задачи, настраивать автофокус и так далее. Кроме того, Ricoh GR III может похвастаться стабилизацией изображения — очень полезная штука, если вы снимаете фото не со штатива. Пока что информации о стоимости данной камеры у нас нет, но это очень крутой продукт, который точно стоит вашего внимания. Тем более, если вы хотели компактное решение на каждый день или для путешествий по всему миру, например.