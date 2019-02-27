Ricoh Theta Z1 стоит 1000 долларов

В последнее время информация о панорамной съемке как-то пропала, пользователи перестали интересоваться подобными устройствами и производители тоже решили, что можно успокоиться. Однако, так решили далеко не все. Например, состоялся анонс нового продукта под названием Ricoh Theta Z1, который позволяет записывать видео в формате 4К в панорамном виде. То есть, вы можете записать все вокруг себя в высоком разрешении и потом поработать с контентом, чтобы получить действительно красивый продукт. Стоимость камеры составляет 1000 долларов и это не так уж и дорого, если учесть, что большая часть современной продукции в этом направлении стоит очень дорого. Будем надеяться, что подобные продукты возродят рынок панорамных камер.