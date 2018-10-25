Ricoh WG-60 для активных туристов

В последнее время рынок экшн-камер стал невероятно шустро развиваться. Производители очень активно работают в направлении создания компактных камер, а некоторые бренды даже делают защищенные варианты, которые позволяют вам снимать в сложных погодных условиях. Например, если вы отправились в горы или к водопаду и хотите снять крутой кадр, а ваша привычная камера не может этого сделать, так как боится воды. Здесь же есть защита от влаги, пыли, ударов, грязи и прочих мелких недочетов, которые могут вас как-то разочаровать. Качество съемки обещают отличное, хотя это далеко не главное. Если другая камера в аналогичных условиях снять не может вовсе, то даже если Ricoh WG-60 будет фотографировать или видео снимать не идеально, этот результат все равно будет на порядок лучше конкурентов.