Ricoh представила зеркальную камеру Pentax K-3 Mark III

Компания Ricoh Imaging устроила предварительный анонс флагманской зеркальной камеры Pentax K-3 Mark III, официальный дебют которой ожидается в конце февраля 2021 года. Итак, новинку оснастили 27,73 Мп CMOS датчиком размерами 23,3:15,5 мм (APS-C) с системой очистки от пыли, байонетом KAF2 и совместимостью с объективами KAF4, KAF3, KAF2, KAF и KA, светочувствительностью ISO 100-1 600 000, системой стабилизации с компенсацией по пяти степеням свободы и эффективностью до 5,5 ступени экспозиции, съемкой в RAW с 14-разрядным представлением цвета, HDR и коррекцией искажений объективов, фазовой системой автоматической фокусировки SAFOX 13 со 101 точкой (25 крестообразных точек), видоискателем со 100% покрытием кадра и увеличением 1,05x, 3,2-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1,62 Мп, скоростью серийной съемки 12 к/с, записью видео в 4K при 30 к/с, двумя слотами для карт SD, SDHC и SDXC с поддержкой USH-I (один слот с поддержкой UHS-II), разъемом USB Type-C, интерфейсами HDMI, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 и аккумулятором D-LI90. Размеры камеры равны 134,5:103,5:73,5 мм, а масса – 820 г.