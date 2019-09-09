Ридер Onyx Boox Max3 получил поддержку перьевого управления

Компания ONYX представила в рамках выставки IFA 2019 устройство ONYX Boox Max3, которое можно назвать гибридом ридера и планшета с монохромным экраном. Новинка характеризуется 13,3-дюймовой панелью E Ink с разрешением 2200:1650 пикселей, поддержкой управления пальцами и пером Wacom, восьмиядерной платформой Qualcomm с тактовой частотой 2,0 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, поддержкой Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 4.1, стереодинамиками, симметричным портом USB Type-C, двумя микрофонами, аккумулятором на 4300 мАч и предустановленной операционной системой Android 9.0. Размеры планшета равны 309,8:227,8:6,8 мм, а масса – 490 г. Цена ONYX Boox Max3 составляет 860 долларов.