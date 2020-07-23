Ридер Xiaomi Mi EBook Reader готов к релизу

Напомним, что первый ридер Xiaomi, Mi Reader, вышел в ноябре прошлого года по цене в 83 доллара. В оснащение книги входит 6-дюймовый E Ink-дисплей с разрешением 1024:768 пикселей (плотность 212 PPI) и антибликовым покрытием, четырехъядерная платформа Allwinner B300 с тактовой частотой 1,8 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, аккумулятор емкостью 1800 мАч, разъем USB-C и предустановленная операционная система Android. Ридер поддерживает не только общепринятые форматы, вроде TXT, EPUB или PDF, но и другой контент, включая высококачественные комиксы.
Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился подробностями о новой электронной книге компании Xiaomi. По его словам, организация Bluetooth Special Interest Group сертифицировала модель Xiaomi Mi EBook Reader, что означает скорый дебют устройства.