Ридер Xiaomi Mi EBook Reader готов к релизу

Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился подробностями о новой электронной книге компании Xiaomi. По его словам, организация Bluetooth Special Interest Group сертифицировала модель Xiaomi Mi EBook Reader, что означает скорый дебют устройства.

Напомним, что первый ридер Xiaomi, Mi Reader, вышел в ноябре прошлого года по цене в 83 доллара. В оснащение книги входит 6-дюймовый E Ink-дисплей с разрешением 1024:768 пикселей (плотность 212 PPI) и антибликовым покрытием, четырехъядерная платформа Allwinner B300 с тактовой частотой 1,8 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, аккумулятор емкостью 1800 мАч, разъем USB-C и предустановленная операционная система Android. Ридер поддерживает не только общепринятые форматы, вроде TXT, EPUB или PDF, но и другой контент, включая высококачественные комиксы.
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